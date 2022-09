Lazio, Romulo ti pensa ancora: "L'aquila vola dentro il mio cuore" - FOTO

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rômulo Souza Orestes Caldeira meglio conosciuto come Romulo è ancora legatissimo alla Lazio. Nonostante abbia passato all'ombra del Colosseo appena sei mesi da gennaio a giugno 2019, il brasiliano si è legato in maniera viscerale all'ambiente e al club. Appena può non manca l'occasione per rimarcarlo con post sui social network che pullulano di passione. L'ultimo in ordine di tempo è un insieme di immagini che raffigurano i momenti salienti della sua esperienza in biancoceleste: dalla vittoria della Coppa Italia contro l'Atalanta alle trasferte con i compagni di squadra. Attimi indelebili che Romulo ricorda sempre gelosamente. Il tutto contornato da alcune frasi tra le quali spicca: "L’Aquila continua a volare dentro il mio cuore". Di seguito il post completo con tutte le foto e l'intera didascalia.