Lazio, Rovella a LSC: "L'Europa regala tante cose. Gol? Me lo tengo per..."

Nel post partita di Dinamo Kiev - Lazio, terminata con un bel tris biancoceleste, Nicolò Rovella è intervenuto ai microfoni di Laizo Style Channel per commentare la vittoria:

"Sono felice per questa vittoria importante. Non abbiamo preso gol quindi dobbiamo continuare così. Non è mai facile vincere in trasferta, soprattutto in Europa. Serve continuità. L'Europa regala tante cose, è una competizione importante, ci puntiamo così come puntiamo sulla Serie A. Siamo tra le squadre più importanti. Gol? speravo di sbloccarmi ma me lo tengo per quando giochiamo all'Olimpico".