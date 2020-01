Lazio, Sabatini: "Chi fa tante vittorie consecutive poi ha sempre lottato per lo Scudetto"

Si parla tanto di Lazio nei media nazionali. La squadra di Inzaghi sta sorprendendo tutti, dalle avversarie agli adetti ai lavori. Che ora la incensano non solo per quanto riguarda la qualificazione in Champions League, ma affibbiandole anche mire Scudetto. Ecco le parole di Sandro Sabatini, giornalista Mediaset, a Radio Sportiva: "La Juventus non è ancora al 100%, il gioco e la coralità lasciano a desiderare. Inter e Lazio, invece, probabilmente sono già al massimo. Penso che questo campionato sarà combattuto e pieno di emozioni fino alla fine. La Lazio? Nei titolari è inferiore soltanto alla Juve. Tutte quelle squadre che hanno fatto più vittorie consecutive poi hanno sempre lottato per lo Scudetto".

