Lazio, Sabatini incensa Luis Alberto: "Giocherebbe titolare in tutte le squadre di Champions"

Prestazione di livello quella della Lazio, che stasera ha sovrastato lo Zenit con un netto 3-1. Sugli scudi Ciro Immobile, autore di una doppietta, ma anche Luis Alberto autore della solita prestazione di spessore. Sandro Sabatini negli studi di Champions League Live su Canale 5 si è espresso così sullo spagnolo: "Luis Alberto giocherebbe titolare in tutte le squadre di Champions League scese in campo stasera. Ha detto delle cose che poteva evitare, ma fa girare la squadra in maniera evidente."