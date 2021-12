Lazio, Sacchi: "Il lavoro di Sarri è in corso. Deve avere tempo"

RASSEGNA STAMPA - Un inizio stagione altalenante quello della Lazio. Il cambio modulo con l'arrivo di Sarri ha sicuramente destabilizzato la rosa biancoceleste tanto da trovare difficoltà nel trovare la giusta continuità nei risultati. Come riporta gazzetta.it, lo ha sottolineato anche Arrigo Sacchi che in merito all'andamento della Lazio ha dichiarato: «Cosa penso delle romane?Il discorso vale sia per la Roma sia per la Lazio: lavori in corso. Bisogna dare tempo a Mourinho e a Sarri di completare l'opera».