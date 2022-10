Lazio - Salernitana, è il “Matchday”: la società ricorda l’appuntamento - FOTO

Poche ore separano la Lazio dalla sfida con la Salernitana, valida per la dodicesima giornata di Serie A. I biancocelesti affronteranno i granata all’Olimpico, il fischio d’inizio è in programma alle 18, e cercheranno di proseguire sulla scia di quanto fatto finora. L’obiettivo Champions è sempre più vivo, i risultati positivi conseguiti fin qui sono la motivazione in più per raggiungerlo. Unico dubbio che attanaglia Sarri e i tifosi riguarda Sergej Milinkovic Savic, sarà sciolto poco prima della gara. Nel frattempo, la società ha voluto ricordare l’appuntamento tramite i canali social ufficiali con il consueto post del “Matchday”. La grafica scelta è piuttosto particolare, Halloween è alle porte sperando però che non giochi un brutto scherzo alle aquile. Insieme al post è stato condiviso il link per seguire la partita, trasmessa in esclusiva su Dazn.