Lazio - Salernitana, Milinkovic occhio: c’è l’arbitro del cartellino a Zaccagni

Lazio - Salernitana sarà arbitrata da Gianluca Manganiello. I precedenti della squadra di Maurizio Sarri con il fischietto di Pinerolo sono ottimi, per un totale di sette vittorie e una sola sconfitta. C’è però un dettaglio del penultimo incrocio tra la Lazio e Manganiello che non può non far preoccupare i tifosi biancocelesti: lo scorso 14 marzo un gol di Ciro Immobile stese il Venezia, ma un cartellino estratto proprio da Manganiello costrinse il diffidato Mattia Zaccagni a saltare il derby di ritorno. Considerando che l’avversaria della Lazio successiva alla Salernitana sarà proprio la Roma e che nell’elenco dei diffidati compare Milinkovic, Sarri dovrà fare più di un pensiero sull’utilizzo del serbo. Luis Alberto scalda il motore…