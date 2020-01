Lazio - Sampdoria, i giocatori lasciano lo stadio tra selfie e applausi - VIDEO

Un'altra serata incredibile per una Lazio che non ha voglia di arrestare quuesto straordinario percorso. Manita rifilata alla Sampdoria, ora testa alla Coppa Italia con il Napoli e al derby di domenica prossima. Grande entusiasmo all'uscita dallo stadio. Il primo ad abbandonare l'impianto è Jordan Lukaku, che è sicuro sul da farsi: "Non pensiamo al derby, prima c'è la Coppa Italia". Stesso identico pensiero di Danilo Cataldi, che purtroppo dovrà far fronte a uno stop di almeno 20 giorni. Sfilano, tra i tifosi entusiasti, alcuni dei protagonisti di questa splendida Lazio. Silvio Proto, Marco Parolo, Bobby Adekanye, Jony, e per ultimo lo strepitoso Luis Alberto. In compagnia delle famiglie, tra l'abbraccio dei tifosi. Questa Lazio non vuole smettere di stupire.

