Lazio - Sampdoria, occhio ai diffidati: in tre a rischio per il match contro il Napoli

© foto di www.imagephotoagency.it

Archiviata la qualificazione agli ottavi di Conference League grazie al pareggio per 0-0 contro il Cluj la Lazio puròtornare a pensare al campionato. Nella serata di lunedì la squadra di Sarri ospiterà la Sampdoria nel match in programma alle 20.45 allo stadio Olimpico. Una gara ostica per i biancocelesti nonostante la difficile situazione della squadra di Stankovic che è penultima in classifica.

La Lazio dovrà prestare attenzione massima anche ai cartellini. Casale, Cataldi e Marusic sono infatti diffidati e in caso di cartellino giallo salterebbero il prossimo match, ovvero la sfida contro il Napoli in programma al Maradona venerdì 3 marzo alle 20.45.