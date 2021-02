Lazio - Sampdoria, scelto l'arbitro della sfida: i precedenti

Sabato alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico andrà in scena la sfida tra Lazio e Sampdoria, valevole per la 23esima giornata di Serie A. A dirigere il match sarà Davide Massa della sezione di Imperia. Il fischietto ligure sarà coadiuvato dagli assistenti Di Vuolo e Lombardi. Il quarto uomo sarà Maresca, mentre al Var ci saranno Di Paolo e Passeri

PRECEDENTI - Sono ben 18 i precedenti in carriera in cui Massa ha arbitrato la Lazio: lo score dice 8 vittorie, 5 sconfitte e 5 pareggi. L'ultima partita dei biancocelesti arbitrata da Massa, è stata la settima giornata di questo campionato, gara pareggiata 1-1 con la Juventus. Questi invece i precedenti con la Samp: in 14 match arbitrati i blucerchiati hanno ottenuto 2 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte.

