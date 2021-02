FORMELLO - Lazio, Lulic può esordire dal 1'. Musacchio prova al posto di Radu

FORMELLO - Soluzioni d’emergenza. Inzaghi studia il piano anti-Sampdoria, deve sopperire alle emergenze, alle operazioni, alle squalifiche e al turnover necessario per presentarsi al meglio alla sfida con i campioni di tutto in carica. La Samp e poi il Bayern, le rotazioni condizioneranno la formazione di sabato. Occhio a Immobile, che riposi anche lui? Non è da escludere, anche se potrebbe essere un rischio eccessivo rinunciare alla Scarpa d’Oro, oltre a Correa, in ballottaggio con Muriqi e Pereira. Nell’allenamento di stamattina sono stati provati insieme i due acquisti estivi, già in coppia nelle gare di Coppa Italia contro Parma (ottavi) e Atalanta (quarti). Caicedo, l’altra carta offensiva, non era in campo coi compagni per la seduta dell’antivigilia. Tandem d'attacco da decifrare, qualsiasi scenario è possibile.

VERSO LA SAMP. Akpa Akpro prosegue in modo differenziato, Leiva si è riunito al gruppo ma dovrebbe essere risparmiato. Escalante favorito in regia per il posto tra Milinkovic e Luis Alberto. Sulle fasce Marusic a destra, mentre a sinistra si giocano la maglia Lulic e Fares. Il bosniaco è in vantaggio, si tratterebbe dell'esordio tra i titolari un anno dopo la partita con il Verona (5 febbraio 2020). Sono squalificati Lazzari e Hoedt. In difesa, oltre all’olandese (un turno di stop), non ci sarà Radu: il romeno si è operato stamattina per l’ernia inguinale riscontrata negli ultimi giorni. Gli procurava fastidi muscolari. Ha anticipato l’intervento chirurgico, proverà a rimettersi a disposizione per il match di ritorno con il Bayern Monaco. I tempi sono stretti, ma vista la sofferenza sarebbe stato controproducente rinviare.

DIFESA. Dietro in vantaggio la linea a tre con Patric (centrodestra) e Musacchio (centrosinistra) ai lati di Acerbi, che potrebbe essere rispostato in mezzo dopo la partita di Milano. L’altra soluzione è l’arretramento di Parolo con Acerbi alla sua sinistra, si deciderà nella rifinitura di domani pomeriggio. In porta Reina. Strakosha ha ripreso ad allenarsi sul campo senza partecipare alle esercitazioni tattiche.