Lazio, Saná Fernandes polemico sui social? Ecco a chi si riferiva

Si era accesa la polemica intorno a Saná Fernandes. Nella sua ultima storia su Instagram aveva scritto: "Puoi valere molto, ma se sei nel posto sbagliato non sarai mai apprezzato”. A molti questa frase aveva fatto pensare a una sorta di 'critica' verso la società biancoceleste, magari per il poco spazio in prima squadra. Niente di tutto questo, anzi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il suo post social riguardava solamente alcuni impegni lavorativi con la sua agenzia. Al contrario, il portoghese è molto contento nella Capitale e non ha alcuna intenzione di andare via. Il suo futuro è ancora con l'aquila sul petto, senza dubbio.

Il diciottenne ha chiarito così la questione attraverso una nuova storia social: "Nelle ultime ore mi sono arrivati molti messaggi e ho letto molti post riguardanti la mia storia. Con questo messaggio voglio tranquillizzare tutti sul fatto che la frase inserita nel post non è assolutamente un riferimento alla Lazio, ma semplicemente una frase a me molto cara".