Lazio, Sarri a Sky: "Aspetto mentale conta più di quello fisico. Non guardiamo la classifica"

Solo pochi minuti al fischio d'inizio della gara tra Fiorentina e Lazio, match importantissimo per i biancocelesti impegnati in una lunga rincorsa all'Europa. Poco prima dell'inizio della gara ecco le parole di mister Sarri ai microfoni di Sky Sport: "Non è facile capire il nostro livello di stanchezza. Al di là degli infortuni questo è un periodo in cui giochiamo ogni tre quattro giorni. Penso che l’aspetto mentale conti tanto questa sera, spero e credo che siamo arrivati pronti a questa gara".

"Non è che la Lazio in Champions ci è andata tutti gli anni. Bisogna concentrarsi e entrare in modalità partita dopo partita e non dare grande importanza alla classifica. Non ci deve essere esaltazione per una vittoria ma neanche profonda delusione per una sconfitta. La gara di questa sera è molto simile alle ultime due squadre che abbiamo affrontato (Bologna e Torino, ndr), partita difficile".