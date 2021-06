Lazio, Sarri apprezzato anche dagli ex biancocelesti: spunta il like di Felipe Anderson

L'arrivo ufficiale di Sarri sulla panchina biancoceleste ha scatenato la gioia di tutta la tifoseria. Non solo i tifosi però hanno apprezzato l'annuncio del tecnico toscano. Tra i like al video pubblicato dalla società sui social in cui viene elogiato il Sarrismo, ci sono quelli dei vari Correa, Milinkovic e Strakosha e c'è anche un cuore speciale. A mettere like al post, ci ha pensato anche Felipe Anderson, ex fantasista della Lazio attualmente in forze al Porto, che ha mantenuto un grande rapporto con l'ambiente e soprattutto con i tifosi. Chissà che l'arrivo di Sarri, possa far venire al brasiliano un po' di nostalgia...