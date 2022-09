Lazio, Sarri: "Colpa mia, squadra senza umiltà. Voglio una spiegazione..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Maurizio Sarri non cerca scuse nel post partita dopo il pesante ko subito dalla sua Lazio contro il Midtjylland. Il tecnico ha parlato ai microfoni di Sky Sport e si è preso la responsabilità della sconfitta parlando anche di mancanza di umiltà e di pretendere una spiegazione dalla sua squadra. Ecco le sue parole: "Non abbiamo avuto umiltà, pensavamo che l'avremmo messa a posto prima o poi. Quando entri con questa mentalità contro squadre europee non c'è via di scampo. La responsabilità è la mia, poi me la vedrò con i giocatori. Voglio una spiegazione da parte loro: sono tre giorni che parliamo di essere umili e invece ho visto la squadra presuntuosa. I primi 25/30 minuti avevamo il pallino del gioco e stavamo fermi, come se stessimo un 4-0 a favore".

CLICCA QUI PER LE PAROLE DI SARRI ALLE TV

CLICCA QUI PER LE PAROLE DI SARRI IN CONFERENZA