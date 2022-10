Lazio, Sarri: "Domani bisogna vincere. Fa un po' rabbia..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Si attende una serata piena di emozioni e tanta qualità domani in Europa League. Maurizio Sarri, alla vigilia di Sturm Graz - Lazio, è intervenuto, non solo in conferenza stampa, ma anche ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo fatto un errore di superficialità contro il Midtjylland, forse anche di presunzione. Quindi dobbiamo venire qui e ripartire dall'umiltà e lottare per rimettere a posto una situazione che avrebbe potuto essere migliore ma che è ancora salvabile. Abbiamo questa serie di partite, bisogna vincere domani. Non possiamo pretendere di vincere tutte le partite, la sensazione è che in Danimarca non abbiamo neanche giocato fatta eccezione per i primi 15 minuti. Fa un po' rabbia questo di aspetto, poi nello sport ci sono anche i giorni in cui perdi e bisogna saperli accettare, però si perde in altro modo".

STURM GRAZ - "Ho visto partite di grande ritmo e intensità, bisogna entrare in campo con un grande livello di applicazione e determinazione, perché in Europa se mancano queste due cose non te la puoi cavare. Purtroppo noi italiani siamo un po' troppo superficiali nelle valutazioni, si pensa che se un campionato è inferiore rispetto al nostro allora tutte le squadre debbano essere di scadente livello. Invece in tutte le nazioni ci sono 2/3 squadre forti. Ci dobbiamo aspettare delle difficoltà, essere pronti alla battaglia fisica".

TURNOVER - "In Danimarca eravamo alla fine di un ciclo, ora siamo all'inizio e abbiamo giocato una partita sola fatta eccezione per chi è stato in nazionale. Quindi penso che in questo momento ci sia un po' meno bisogno del turnover, poi come ho sempre detto non è una cosa che voglio programmare perché basta un infortunio o una squalifica per farti saltare tutto quello che avevi programmato, è una cosa che viene naturale".