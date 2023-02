Lazio, Sarri e la maledizione Juve: allo Stadium per invertire la rotta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Sarri torna ad affrontare la Juventus. Stavolta in Coppa Italia in una gara secca all'Allianz Stadium che vale l'accesso in semifinale. Per il Comandante c'è una rotta da invertire contro i bianconeri. Quello di questa sera, infatti, sarà il quindicesimo confronto da avversario con la sua ex squadra. Nei 14 precedenti il mister ha totalizzato solo 3 vittorie, 3 pareggi e ben 8 sconfitte. Lo score, da quando siede sulla panchina della Lazio, dice due sconfitte e un pareggio. L'ultima vittoria del tecnico contro la Vecchia Signora risale al colpo di testa di Koulibaly nell'aprile del 2018. Per i biancocelesti, invece, l'ultima vittoria allo Stadium è datata 2017 grazie alla doppietta di Immobile.