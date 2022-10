Lazio, Sarri: "Milinkovic in campo nonostante la diffida? Tornassi indietro..."

Il tecnico biancoceleste commenta la scelta di schierare il serbo, anche se a gara in corso, nonostante la diffida e a sorpresa...

La Lazio perde la seconda gara stagionale e lo fa contro una Salernitana brava a sfruttare gli errori dei biancocelesti. Un match scivolato di mano ai capitolini in pochi minuti dopo esser sembrati in controllo totale per quasi un'ora. A peggiorare la situazione c'è il giallo dato a Milinkovic Savic da Manganiello che costringerà il serbo a saltare per squalifica il derby contro la Roma. Un'ammonizione molto contestata dalla Lazio, sia in campo che in panchina, con Sarri che non le ha mandate a dire a Manganiello. Il mister ha anche risposto alla domanda se si fosse pentito di aver schierato Milinkovic. Il tecnico ha detto: "Tornassi indietro lo farei giocare dall’inizio tanto più cerchi di gestirla più vengono questi casini".

