Lazio, Sarri: "Per Lazzari problema muscolare. Ecco le alternative..."

La Lazio sorride per la vittoria sul Bologna, ma è in apprensione per le condizioni di Manuel Lazzari. Il terzino biancoceleste ha lasciato in anticipo il campo per un problema muscolare, come riportato da Maurizio Sarri in conferenza stampa. Il tecnico biancoceleste ha anche parlato delle soluzioni possibili per fronteggiare l'assenza di Lazzari: "Felipe Anderson per cinque minuti è un'alternativa, per noventanon mi sentirei sereno (ride, ndr). C'è anche l'opzione di Marusic a destra, anzi sarebbe il suo ruolo più naturale, e spostare nuovamente Radu esterno. Lazzari purtroppo è un infortunio muscolare e fino all'esame strumentale è difficile dire qualcosa. La nostra speranza è che sia un primo grado perché se fosse un secondo grado i tempi di recupero si allungherebbero. Questa è la nota più negativa della giornata perché questo ragazzo era entrato in una modalità positiva, in grande condizione fisica e mentale. In questo momento riusciva a spingere in maniera estremamente buona, come rientra nelle sue caratteristiche, ma riusciva anche a difendere bene. Stava diventando per noi un valore aggiunto, ora si dovrà fermare, speriamo per il minor tempo possibile".