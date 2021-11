Lazio-Sarri, poste le basi per il rinnovo ma ora c'è da attendere

Le basi per il prolungamento del contratto di Maurizio Sarri con la Lazio sono state poste, ma è ancora presto per la firma. Durante l'ultima sosta per le Nazionali l'allenatore si è incontrato con Lotito e la volontà di entrambe le parti è quella di proseguire insieme dopo un buon inizio. Il rapporto tra i due è schietto e sincero, il presidente sa gli sforzi che Sarri chiede alla società e proverà in tutti i modi ad accontentarlo. In primis sul mercato, dove Mau ha chiesto rinforzi già per gennaio. Le scelte che verranno fatte in tal senso saranno importanti per capire la direzione del progetto biancoceleste. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, del rinnovo se ne riparlerà dopo la sessione invernale di calciomercato, a inizio febbraio. A quel punto allenatore e società si saranno conosciuti ancora meglio. Nel frattempo però i primi passi per il rinnovo sono stati compiuti.