Lazio, Sarri punta l'obiettivo: a Empoli sfiderà Inzaghi

RASSEGNA STAMPA - Obiettivo secondo posto per la Lazio di Sarri, non ci è mai riuscita nella gestione Lotito. Vincendo a Empoli la squadra biancoceleste si assicurerebbe il secondo posto in classifica dietro al Napoli capolista e davanti all'Inter. Con 74 punti sarebbe anche il secondo miglior risultato della storia della Lazio (dopo i 78 di Inzaghi nella stagione 2019/2020). Ma per centrare la seconda posizione potrebbe non servire obbligatoriamente una vittoria al Castellani. In questo momento la Lazio è a +2 lunghezze sui nerazzurri che domenica giocheranno con il Torino alle 18:30. In caso di non vittoria di Lukaku e compagni all'Olimpico, Sarri chiuderebbe secondo prima di scendere in campo con l'Empoli. Se l'Inter vince, invece serve anche un successo biancoceleste. In caso di arrivo a pari punti la spunterebbero gli uomini di Inzaghi. Se l'Inter vince e la Lazio pareggia, infatti, la differenza reti, che in questo momento è in perfetta parità, vedrebbe in vantaggio sicuramente la squadra nerazzurra.