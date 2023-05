Lazio, Sarri saluta i tifosi: l'omaggio da brividi sotto la Nord - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Non ci sarà Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio nell'ultima gara di campionato che i biancocelesti giocheranno contro l'Empoli. Il tecnico è stato infatti espulso nel finale di gara contro la Cremonese per proteste dal direttore di gara Giua. Al triplice fischio però il tecnico è tornato in campo dagli spogliatoi e si è diretto verso la Curva Nord per applaudire e ricevere l'applauso dei più di 64.000 tifosi che oggi hanno invaso l'Olimpico. Un amore sbocciato subito quello tra tifoseria e tecnico che è più forte che mai.

