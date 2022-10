Lazio, Sarri su Milinkovic: "Ho parlato con il Var, mi ha detto..."

Maurizio Sarri esprime tutta la sua rabbia nel post partita. La sconfitta con la Salernitana arriva dopo una serie di errori della sua squadra che non ha saputo reagire alle difficoltà e si è lasciata innervosire. L'episodio spartiacque è l'ammonizione di Milinkovic Savic che, diffidato, salterà il derby. Il tecnico in conferenza ha detto di non aver mai visto nella sua carriera un episodio del genere. Ecco le sue parole: "Spiegazioni non ne ho. Un giocatore che è in possesso palla non è possibile ammonirlo ma neanche fischiare fallo. L'avversario non ha toccato la palla. In cinquanta anni di calcio non ho mai visto un episodio del genere. Mi hanno detto addirittura che stavano guardando al Var anche se c’erano estremi per il rosso".

