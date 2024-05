Lazio, Sarri torna in panchina? Il Cagliari è pronto ad accoglierlo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Unione Sarda questa mattina ha lanciato un'indiscrezione che avrebbe del clamoroso. Riprendendo delle parole di Maurizio Sarri in cui spiegava di volere una squadra giovane da cui ripartire, il quotidiano ha accostato il nome dell'ex allenatore della Lazio a quello del club rossoblù. Rimasti orfani di Ranieri, che ha annunciato il suo addio al calcio, gli isolani avrebbero intenzione di fare un tentativo per sostituirlo con uno dei migliori tecnici in circolazione. A giocare a loro vantaggio è anche la volontà dell'allenatore toscano di non cercare un club che faccia per forza le coppe europee, ma un progetto serio che lo lasci senza parole. Quello del Cagliari sarà in grado?