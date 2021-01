Lazio - Sassuolo e non solo: le partite di oggi, si inizia con la Juve

CALENDARIO SERIE A - La Lazio alle 18 contro il Sassuolo, ma non è l'unica partita in programma oggi nel calendario ricchissimo di Serie A per la 19esima giornata. Si parte alle 12.30 con Juve-Bologna, alle 15 si sfidano Verona-Napoli e Genoa-Cagliari. Come detto, alle 18 la Lazio di Inzaghi, invece la sera alle 20.45 è in programma il match tra Parma e Sampdoria che chiuderà la giornata di campionato.

