Lazio - Sassuolo, in programma doppia seduta di allenamento a Formello: gli orari

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Insidefoto/Image Sport

La Lazio continua a lavorare nel quartier generale di Formello in vista della gara contro il Sassuolo in programma sabato 2 aprile allo stadio Olimpico alle ore 18.00. Proprio per arrivare nella massima condizione al match il tecnico Maurizio Sarri ha deciso di fissare una doppia seduta di allenamento per la giornata di domani. I biancocelesti quindi scenderanno in campo prima alle 11:00 e nel pomeriggio alle 15.30.