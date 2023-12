Lazio, scuse di Marusic a fine gara: il gesto che coinvolge i tifosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Adam Marusic è, senz'altro, protagonista in negativo della partita di questa sera tra Lazio e Inter. È stato il suo, infatti, il clamoroso errore che ha portato Lautaro Martinez a siglare il primo gol del match, quello che ha sbloccato la partita mettendola su binari certamente più agevoli per i nerazzurri. A fine gara, quando piovevano forti i fischi provenienti dalle gradinate dell'Olimpico, il montenegrino ha chiesto scusa. L'ha fatto con gesti plateali che non sono sfuggiti all'occhio della telecamera, ma che non hanno "calmato" una tifoseria fortemente delusa. A consolarlo Luca Pellegrini, oltre a Ciro Immobile che si è soffermato sull'episodio nell'intervista post-gara.

