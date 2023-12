Lazio, Immobile a LSC: "Oggi grande partita, ma non possiamo bersagliare Marusic..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Inter troppo più forte: la Lazio perde di nuovo sotto i colpi di Lautaro Martinez e Thuram. Al termine della sfida dell'Olimpico, Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel, analizzando i 90 minuti giocati. Ecco le sue parole: “Questa sconfitta ci fa pensare a ritroso dei punti persi in altre partite, dove non abbiamo messo lo stesso atteggiamento. È un risultato che accettiamo perché l'Inter è una squadra forte, ma noi abbiamo fatto una grande prestazione. Dobbiamo ripartire da questo per andare avanti. Ci mancano i risultati, che aiutano il morale e a farti girare l’episodio verso di te. È giusto che ci ricompattiamo in questo momento difficile”.

LA PRESTAZIONE - “Credo che nel complesso la squadra abbia fatto una partita equilibrata, giusta, cattiva. Poi gli episodi girano o bene o male. Il gesto di Marusic ha cambiato il corso della partia, ma lui in campo ha sempre dato tutto. Non possiamo bersagliarlo per un errore tecnico”.

LA COPPIA CON CASTELLANOS - "Il mister farà le sue scelte, oggi ci ha fatto giocare insieme perché potevamo recuperare la partita. Io e Taty ci stiamo gestendo bene, dobbiamo solo trovare il gol con più continuità. Io a Empoli voglio rivedere la stessa Lazio di questa sera, quello mi basta”.