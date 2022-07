Lazio, seconda parte di ritiro in Germania: programma e amichevoli

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Il ritiro di Auronzo di Cadore è giunto alla conclusione. Adesso per i calciatori della Lazio ci saranno alcuni giorni di riposo prima della seconda fase di ritiro. Il raduno è previsto per il 25 luglio a Formello, mentre il 26 luglio è in programma la partenza per la Germania, nella fattispecie a Grassau località situata nell'alta Baviera. Due le amichevoli inserite nel programma. La prima il 27 luglio contro il Genoa nella cittadina tedesca sede del ritiro, mentre la seconda contro il Qatar si giocherà il 30 luglio. Dunque, l'ultima tappa prima del grande inizio previsto per il 14 agosto allo stadio Olimpico contro il Bologna.