Lazio sempre in gol, contro l'Atalanta arriva il record di partite consecutive

La vittoria della Lazio contro l'Atalanta ha significato molto dal punto di vista della classifica, ma è stata anche una forte spinta per il morale. E anche le statistiche non deludono: come sottolinea Lazio Page, andando in gol anche a Bergamo la Lazio ha segnato per la sedicesima partita consecutiva in Serie A, il miglior dato in Italia e quarto in Europa. Inoltre, è anche l'ottava volta di fila che i biancocelesti bucano la rete avversaria fuori casa - ha fatto meglio solo il Milan in Italia - e la quinta volta consecutiva che lo fanno nel secondo tempo. Il feeling tra Lazio e gol non è mai stato così profondo, tutte le avversarie ne stanno pagando lo scotto.

La Lazio segna per la sedicesima partita consecutiva in campionato (migliore striscia d’Italia e quarta d’Europa), l’ottava fuori casa (seconda striscia dopo le 20 del Milan), e per la quinta volta consecutiva nel secondo tempo (terza migliore striscia d’Europa) #AtalantaLazio — Lazio Page (@laziopage) January 31, 2021