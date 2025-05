Lazio, senti Behrami: "È stato fatto un buon lavoro, tutti i giocatori sono migliorati"

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Lazio - Lecce, l'ex calciatore biancoceleste e opinionista di Dazn Valon Behrami ha detto la sua sulla stagione disputata dalla squadra di Baroni.

“Quando aveva bisogno di qualcosa dal mercato è arrivato poco obbiettivamente. Bisogna anche valutarla non per la posizione in classifica, ma nella valorizzazione dei giocatori. Tutti sono migliorati e hanno aumentato il loro valore. Dal punto di vista di come ragiona la Lazio è stato fatto un buon lavoro”.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.