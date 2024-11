Lazio, senti Mattei: "Infortuni? Baroni saprà compattare ancora di più il gruppo"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la partita contro il Bologna, al rientro dalla sosta, la Lazio dovrà fare a meno di Nuno Tavares, che ha rimediato una lesione di basso grado alla coscia sinistra. Insieme a lui non sono al meglio Pedro, Dia e Castellanos, tra acciacchi e lunghi viaggi dalle loro nazionali. Proprio riguardo a questo argomento si è espresso il giornalista di fede laziale Stefano Mattei ai microfoni di Radiosei. Queste le sue parole: "Di solito nelle soste si recuperano giocatori, in questo caso li ha persi. Fa parte di un percorso lungo in cui questi eventi ci stanno, la cosa importante è che Baroni abbia la capacità di compattare ancora di più il gruppo per compensare queste mancanze. Magari proprio attraverso questi contrattempi potrà avere risposte collettive ancora migliori. La Fiorentina di Italiano aveva meno equilibrio, mentre il Bologna segna meno, addirittura Parma e Verona lo hanno fatto di più, ma rischia meno dietro. Visti i giocatori ha scelto di optare per questo tipo di calcio. Sono tre mesi che non perde in campionato. Non credo che possa fare meglio delle squadre che ha davanti, non rientrerà in Europa“.