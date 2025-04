Lazio, si è spento Carlo Orsini: una vita con i colori biancocelesti nel cuore

WEBTV MIXED ZONE - LAZIO, FABIANI: "SONO STATI GIORNI TRAVAGLIATI. LEGA? PIÙ DI QUALCHE DISGUIDO..." Il direttore sportivo, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista per commentare non solo la vittoria della Lazio contro il Genoa, ma anche come i biancocelesti hanno vissuto e affrontato le difficoltà di questi giorni dovute... Il direttore sportivo, Angelo Fabiani, è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista per commentare non solo la vittoria della Lazio contro il Genoa, ma anche come i biancocelesti hanno vissuto e affrontato le difficoltà di questi giorni dovute... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | TAVARES IN USCITA: LA SOCIETÀ VUOLE MONETIZZARE, MA... CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares sta vivendo un vero e proprio calvario nelle ultime settimane a Roma. Tanti infortuni e una ricaduta dopo l'altra che non gli consentono di tornare ai livelli raggiunti nei primi mesi nella capitale, quando tutta Italia si stropicciava... CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares sta vivendo un vero e proprio calvario nelle ultime settimane a Roma. Tanti infortuni e una ricaduta dopo l'altra che non gli consentono di tornare ai livelli raggiunti nei primi mesi nella capitale, quando tutta Italia si stropicciava...