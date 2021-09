Lazio, Signori: “Problemi? Vanno messi in conto quando cambi modo di giocare”

La Lazio è partita in quinta con le prime due gare di campionato, infilando due vittorie consecutive e facendo delle buone prestazioni. La gara contro il Milan ha bloccato l’entusiasmo della squadra di Sarri, i biancocelesti si sono arresi a San Siro incassando la prima sconfitta della stagione. La chance di rifarsi in Europa League, sfumata anche lei. Si può dire che la Lazio sia in un periodo di assestamento e stia affrontando dei piccoli problemi legati al cambiamento. Ai microfoni di TMW si è espresso sulla questione Beppe Signori. L’ex attaccante biancoceleste ha dichiarato: “E' un problema che va messo in preventivo: la squadra per 4 anni ha avuto un allenatore e ha seguito una certa linea, ora ci sono stati dei cambi concettuali e i giocatori hanno bisogno di tempo".

