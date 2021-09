FORMELLO - Lazio, la ripresa: contro il Cagliari torna Reina

FORMELLO - In campo all’indomani del ko turco. La Lazio ha ripreso stamattina gli allenamenti a Formello, seduta di scarico con i titolari anti-Galatasaray in palestra e i calciatori rimasti a riposo o entrati a gara in corso agli ordini di Sarri. Il tecnico comincerà da domani a studiare le mosse per la sfida con il Cagliari, sarà già tempo di rifinitura. Infermeria vuota, scelte prettamente tecnico-tattiche, tra 24 ore si potranno capire meglio le sue intenzioni per domenica. Reina tornerà tra i pali, a destra solito ballottaggio tra Marusic e Lazzari, Sarri potrebbe alternarli fino al derby del 26 settembre (in mezzo c’è anche un turno infrasettimanale). A centrocampo Milinkovic dall’inizio, davanti stavolta rischia Felipe Anderson.