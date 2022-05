Lazio, Signori ricorda l'appuntamento ai tifosi: "Vi aspetto domani all'Olimpico"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Domani sera andrà in scena all'Olimpico la gara benefica "Insieme per la pace". Si tratta di un quadrangolare il cui ricavato sarà devoluto a un reparto d'oncologia operante in Ucraina. Alla vigilia della partita, che vedrà la presenza anche della Lazio Women, Giuseppe Signori ha ricordato l'appuntamento ai tifosi. Condivisa su Instagram la locandina dell'evento, "Re Beppe" ha aggiunto indicazioni preziose per tutti coloro che vorranno incontrarlo: "Mi troverete domani allo stadio Olimpico alle 19, all'apertura dei cancelli".

