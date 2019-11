Lazio, siparietto Renzi-Immobile al MCS: "Non deve più segnare a Firenze"

Ospite del Maurizio Costanzo Show, Matteo Renzi entrando in studio in una serata dedicata alle coppie, ha salutato gli ospiti presenti. Fra questi Ciro Immobile, bomber della Lazio, al quale prima ha sussurrato alle orecchie un "te possino..." e successivamente, seduto sul divano dinanzi al presentatore, ha rivolto simpaticamente il suo malumore: "Ho già detto a Immobile che non deve più segnare a Firenze all'ultimo minuto, ci ha rovinato la serata". Maurizio Costanzo da tifoso romanista, sulla scia della battuta, ha risposto: "Pensi come sono contento io che ha segnato 100 gol".

Lazio, Tramezzani: "Il Celtic non è superiore nemmeno fisicamente". E su Immobile...

Lazio, Immobile: "Noi squadra solida, testa solo alla Champions League"

TORNA ALLA HOMEPAGE