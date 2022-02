Lazio, slitta il rientro di Acerbi: recupero lento

Francesco Acerbi non recupera per il match di Europa League contro il Porto e nemmeno per la prossima sfida di campionato, a Udine. Il suo rientro non è vicino. La lesione di secondo grado alla coscia sinistra è guarita, ma continuerà a lavorare in maniera differenziata prima di aggregarsi in gruppo. Scelta la via della cautela dopo la ricaduta del 6 gennaio scorso (si era fatto male la prima volta a fine anno). Da lunedì prossimo possibile il suo rientro in squadra. A meno di ulteriori novità nei prossimi giorni, che non sono da escludere. Si va avanti adagio, Sarri aspetta Acerbi perché ha bisogno di lui.