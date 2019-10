Lazio, solo 3 vittorie in 8 giornate: poche volte hai fatto peggio nei '2000

La rimonta da 0-3 a 3-3 della Lazio contro l'Atalanta è certamente encomiabile per voglia, spirito e valore dell'avversario. Ma per certi versi rischia di appannare un po' il giudizio sull'inizio - altrettanto appannato - del campionato dei biancocelesti. Dodici punti in otto giornate di Serie A non possono bastare a una squadra che punta alla qualificazione in Champions League. Sono solo tre le vittorie in questo primo scorcio di campionato, un dato che rende l'approccio alla stagione come uno dei peggiori degli anni '2000. La Lazio di Inzaghi versione 2019/20 si pone dietro solamente a quella di Zaccheroni del 2001/02 (1 vittoria), di Rossi del 2007/08 (2 vittorie) e di Ballardini del 2009/10 (2 vittorie), lo riporta Lazio Page. Occorre alzare i giri del motore, il secondo tempo dell'Olimpico dovrà servire da carburante.

