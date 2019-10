Lazio, solo 5mila biglietti venduti: Olimpico semi-deserto col Rennes

LAZIO - Lo stesso numero di biglietti venduti per la sfida di campionato contro il Genoa, solo che stavolta questi numeri non andranno ad aggiungersi a quei 20.300 abbonamenti. Si prevede un Olimpico semi-vuoto per la partita di domani sera fra Lazio e Rennes, a meno che non ci sia una difficile impennata delle vendite fra la giornata di oggi e domani. I prezzi popolari (10 euro per Curva e Distinti, 25 per la Tevere, 40 per la Tevere Top e 60 per la Montemario), non hanno svegliato la voglia di Lazio nei tifosi biancocelesti, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei. Rimarranno chiusi i distinti sud-est a seguito della squalifica della Uefa, che ha imposto la chiusura di un settore a scelta per un turno.

