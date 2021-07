Lazio, Sorrentino sicuro: "Strakosha? Per me Reina sarà il titolare"

Stefano Sorrentino, ex portiere di Serie A, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio trattando vari argomenti. L'ex estremo difensore ha espresso un suo parere sulla Lazio di Sarri, principalmente sulla questione portiere con Reina e Strakosha in ballo per essere il titolare. Ecco le sue parole: “La Lazio può essere fastidiosa quest’anno con Sarri, se i giocatori assimilano subito il suo gioco. Portieri? In generale credo che il ruolo sia particolare e ci sono gerarchie da rispettare. Alla Lazio non è chiaro chi sia il titolare, così come a Napoli, e questo è un peccato, perché rischi di bruciare uno dei due. Con Sarri per me sarà Reina il titolare“. Il mercato è appena iniziato, la questione portiere è ancora un rebus legata al rinnovo di Strakosha che, qualora non dovesse arrivare, potrebbe riaprire il discorso su una sua cessione e sulla eventuale sostituzione con Gollini che ha superato Cragno.