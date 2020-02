Lazio - Spal, i convocati di Inzaghi: panchina corta, quattro big out

All'Olimpico arriva una Spal ricca di assenze, decimata da infortuni e squalifiche. Ma non sarà la sola a dover fare i conti con la panchina corta. Anche Inzaghi, infatti, sarà costretto a lasciare a casa tanti effettivi. A partire da Correa, recuperabile forse per il Parma, più probabilmente per l'Inter. Ancora out Cataldi, al quale si aggiungono Patric (influenza) e Luiz Felipe (affaticamento al polpaccio). Rientra in extremis Adekanye, reduce da un'elongazione muscolare ma unica riserva offensiva di Inzaghi. Con lui si rivedono anche i redivivi Marusic e Lukaku. Di seguito, ecco la lista dei convocati biancocelesti per Lazio - Spal.

Portieri: Guerrieri, Proto, Strakosha

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Lukaku, Marusic, Radu, Silva, Vavro

Centrocampisti: A. Anderson, D. Anderson, Jony, Leiva, Luis Alberto, Lulic, Milinkovic, Minala, Parolo

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile

