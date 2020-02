Lazio - Spal, il 'grazie' alla Nord per la scenografia del derby - FT

Negli occhi dei tifosi della Lazio c’è ancora il meraviglioso spettacolo regalato dalla Curva Nord in occasione dell’ultimo derby della Capitale. Per la stracittadina, è stata regalata ai presenti una scenografia da brividi, con l’obiettivo di rappresentazione ‘La Creazione di Adamo’ di Michelangelo Buonarroti. In questi minuti, durante la sfida contro la Spal, è stato esposto uno striscione con riferimento proprio all’ultima meraviglia della Nord: “La storia ha detto, ancora, Lazio. Grazie Curva Nord”.

