Lazio - Spezia, i convocati di Gotti: Maldini c'è, Kovalenko non ce la fa

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Riparte il campionato. Dopo la pausa per le nazionali la Lazio torna all'Olimpico dove ospiterà lo Spezia di Gotti, ex collaboratore di Sarri. L'allievo cercherà di impressionare e superare il maestro. Per farlo l'ex Udinese ha scelto i migliori 24 da portare con sé: rimangono in Liguria Reca, Hristov, Sala e Kovalenko; tornano in gruppo Verde, Amian e Maldini. Di seguito l'elenco completo dei convocati.

I CONVOCATI - Zoet, Zovko, Dragowski, Holm, Ampadu, Kiwior, Ferrer, Amian, Caldara, Nikolaou, Bourabia, Ekdal, Beck, Bastoni, Ellertsson, Sher, Agudelo, Nguiamba, Verde, Gyasi, Nzola, Maldini, Strelec, Sanca.