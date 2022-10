Lazio - Spezia, la carica dei tifosi biancocelesti: il dato definitivo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

Manca un’ora circa al fischio d’inizio tra Lazio e Spezia, l’attesa sta per finire e la curiosità di rivedere i biancocelesti in azione cresce sempre di più. Sarà una sfida importante per il percorso delle aquile verso la Champions e anche questa volta, come sempre ormai, potranno contare sul supporto dei propri tifosi. Come appreso dalla nostra redazione, ci saranno 41.000 supporter sugli spalti che, con cori e vessilli, sosterranno senza tregua la propria squadra del cuore.

