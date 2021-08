Lazio - Spezia, Mimun: "Chi ben comincia..." - FOTO

Seconda vittoria in campionato per la Lazio di Maurizio Sarri che allo stadio Olimpico ha vinto, anzi stravinto contro lo Spezia. Come accaduto a Empoli la squadra di Sarri dopo pochi minuti è passata in svantaggio dopo la rete di Verde ma proprio come in terra toscana i biancocelesti hanno subito reagito: tripletta di Ciro Immobile, rete di Felipe Anderson, di Hysaj e di Luis Alberto. Il direttore del Tg5 Clemente Mimun ha così commentato la vittoria su Twitter: "Chi ben comincia...".

chi ben comincia — Clemente Mimun (@cjmimun) August 28, 2021

