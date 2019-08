Lazio, Stendardo: "Si dovrà parlare delle multiproprietà. Lotito? Vulcanico"

Prima calciatore, poi avvocato. Guglielmo Stendardo ora lavora da dietro una scrivania, ma il calcio e le sue norme rimangono la vera passione dell'ex centrale della Lazio. Per questo ai microfoni di Tuttosalernitana.com, il difensore-avvocato ha parlato anche dello spinoso argomento delle multiproprietà che, nel caso in cui due società di uno stesso proprietario dovessero militare nella stesso campionato, probabilmente andrà rivisto: “Negli ultimi tempi il calcio italiano ha affrontato diverse riforme. Penso ai paletti fissati per l’iscrizione al campionato: forse per la prima volta dopo anni vediamo una serie C che parte in modo regolare e senza situazioni extracalcistiche che minano la passione popolare. Si sta parlando di tante cose, anche perché la stessa situazione (quella tra Lazio e Salernitana n.d.r.) la vivono a Bari con De Laurentiis. La mia speranza è che si possa affrontare l’argomento quanto prima e nei modi giusti nel rispetto esclusivo dei tifosi”. Stendardo, inoltre, è stato anche un giocatore della Salernitana agli albori della sua carriera. Ecco il suo parere sui tanti giocatori prestati dai biancocelesti ai campani, e sul presidente Claudio Lotito: “Salerno è per tutti i giocatori un punto di arrivo e non un punto di partenza, stiamo parlando di una piazza che merita massimo rispetto e grande considerazione. Per qualunque tesserato deve essere un orgoglio, non una seconda scelta. Sarà pur vero che qualche calciatore arriva dalla Lazio, ma quando scendi in campo il pensiero è concentrato esclusivamente sulla maglia che indossi. Per questi ragazzi è un’occasione troppo importante da non fallire. Lotito? È un vulcanico, sono convinto che abbia voglia di riportare la Salernitana dove merita. Il primo obiettivo deve essere quello di riconquistare i tifosi e indurli a tornare allo stadio, senza la componente ambientale non c’è nessun progetto che potrà comportare risultati positivi".

