Lazio, Pavlovic non ha superato le visite mediche: lunedì nuovi test

Leggera frenata sul fronte Pavlovic-Lazio. Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, giunto a Roma nella giornata di ieri per sostenere le visite mediche d'idoneità, il difensore classe 2001 acquistato dal Partizan Belgrado (dove rimarrà in prestito per un anno) non ha ricevuto l'ok da parte dello staff medico della Lazio. Niente paura: lunedì il ragazzo sarà nuovamente presente in clinica Paideia per svolgere altri test, sperando che stavolta vada tutto liscio e non si registrino altri intoppi.

