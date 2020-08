Lazio, Strakosha accoglie Reina: "Un onore allenarmi con te". E lui risponde... - FT

Da quest'anno Thomas Strakosha avrà un serio concorrente per il posto da titolare tra i pali biancocelesti. L'acquisto di una figura esperta come quella di Pepe Reina, aumenta il livello in casa Lazio ed aumenta anche la competizione e gli stimoli: il portiere albanese, ai nastri di partenza, parte favorito, ma lo spagnolo farà di tutto per mettere in crisi il mister Simone Inzaghi.

ACCOGLIENZA POSITIVA - Nel mentre, durante il ritiro di Auronzo, Reina si è immediatamente ambientato nello spogliatoio, essendo accolto positivamente dai compagni. Proprio Strakosha gli ha voluto dedicare un post su Instagram scrivendo: "Benvenuto, è un onore allenarmi con te". Seguentemente poi il portierone ha risposto con un commento: "Ci divertiamo amico mio!! Piacere mio!!". L'esperienza dell'ex Milan può essere fondamentale per la crescita del ragazzo, soprattutto in ambito internazionale.

