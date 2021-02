Lazio, Strakosha si prepara al ritorno e Milinkovic lo incita: "Dai!" - FOTO

Non scende in campo dalla gara di Coppa Italia contro il Parma ma adesso è pronto per tornare. Thomas Strakosha sta attraversando un periodo difficile ma sta anche lavorando duramente per mettersi di nuovo a disposizione di mister Inzaghi il prima possibile. A testimoniarlo il suo post su Instagram: "Loading" come a voler rappresentare una batteria quasi carica al 100%. Pronto il commento del Sergente Milinkovic che sotto il post ha incitato l'albanese: "Dai!".

